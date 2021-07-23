Загадочные безглазые черви вырвались из ледников в США

Вашингтон, 23 июля. Миллиарды загадочных червей выползли из ледников в Каскадных горах в Соединенных Штатах.

Безглазые черви Mesenchytraeus solifugus выходят на поверхность летом. В каждом леднике скрывается до пяти миллиардов таких животных, считают исследователи. Живущие в ледниках черви очень плохо изучены наукой. Биологи не могут ответить на вопрос, зачем они выбираются на поверхность.

«С ледяными червями необъясненного больше, чем объясненного», — заявил ученый Скотт Хоталинг.

Mesenchytraeus solifugus — это единственный вид червей, который способен выжить при низких температурах. Их длина составляет от полутора до двух с половиной сантиметров. Такие черви распространены на северо-западе Соединенных Штатов. Некоторые представители таких животных могут отращивать утраченные конечности. Им достаточно буквально несколько часов, чтобы восстановить их.