Блогер из Москвы узнал искреннее отношение крымчан к украинцам и русским

Севастополь, 23 июля. Блогер из Москвы во время отдыха в Крыму решил узнать истинное отношение местных жителей к украинцам и русским. Мужчина признался, что ответ его несколько удивил.

Блогер по имени Юрий в Крым отправился на отдых, а не ради нового поста, о чем написал в своем канале. Однако сообщения в интернете на тему преображения полуострова после воссоединения с Россией все же подтолкнули москвича расспросить у местных, как им живется при РФ. Вопросы он задавал представителям разных профессий.

«Все опрошенные люди — это само собой местные крымчане: таксисты, экскурсоводы и их водители, арендодатели нашего жилья, работники пляжей, работники магазинов, бармены, официанты и некоторые местные, род деятельности которых мне неизвестен. Не могу сказать, что прям очень много людей я поспрашивал, но многие говорили и за себя, и за своих родственников, за друзей и за прочий круг своего общения», — объясняет блогер.

Воссоединяем с Россией, как уверяет Юрий, оказались довольны все, кого он спрашивал. Люди рады строительству и расширению дорог, реконструкции и возведению детских садов и школ. Блогер пишет, что местные отнесли к плюсам жизни в составе РФ налаживание инфраструктуры не только в центральных городах, но и в маленьких населенных пунктах.

Что касается отношение крымчан к украинцам и русским, то местные честно признались — это больная тема. У многих из них на Украине остались родственники, с которыми теперь очень проблематично видеться. Но простой украинский народ крымчане не винят. Они уверяют, что во всем виноваты киевские чиновники

«Крымчанам жаль украинцев, которые страдают из-за политических игр, которые просто хотят жить, а не выживать. За отключение Крыма от воды винят опять же политиков, а не украинский народ», — пишет Юрий.

Москвич сразу же говорил крымчанам, откуда приехал, но это не повлияло на их мнение о жителях столицы. К русским, по словам блогера, местные относятся хорошо. Эти слова подтвердили и пользователи Сети в комментарии под постом, уточнив, что многие крымчане и вовсе называют себя россиянами.

Другой российский блогер тоже выяснял, как люди относятся к русским и украинцам. Вопрос он задал немцам, притворившись при этом гражданином Незалежной. Реакция иностранцев оказалась неожиданной.