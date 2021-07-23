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Врач Соломатина назвала идеальную диету для реабилитации после коронавируса
Общество
Врач Соломатина назвала идеальную диету для реабилитации после коронавируса
pexels.com  /  Daria Shevtsova

Врач Елена Соломатина в беседе с ФАН рассказала о специальной диете, которая сможет поддержать организм в период восстановления после перенесенного коронавируса.

Коронавирус — это очень большой стресс для организма, ведь даже после того, как человек справился с заболеванием, очень велики риски осложнений, которые могут проявиться спустя довольно длительный промежуток времени, не говоря об астении, бессоннице или депрессии.

По словам специалиста, из-за перенесенного коронавируса у людей нарушается работа вкусовых рецепторов, обоняние, и их зачастую тянет на пищу, содержащую консерванты, а обычная еда кажется невкусной.

«Надо понимать, что копчености, кондитерские изделия, продукты с искусственными добавками, как правило, довольно токсичны для организма, — подчеркнула врач-диетолог. —А ослабленный вирусом и его последствиями человек и так пережил определенную интоксикацию. Поэтому нагружать его еще и дополнительно, конечно, не стоит».

Для реабилитации после коронавируса Елена Соломатина рекомендует дать организму, прежде всего, белковую пищу.

«Это нежирная рыба, яйца, творог, сыр, курица и индейка, причем в виде тефтелей или паровых котлет, — отметила собеседница ФАН. — В качестве гарнира подойдут продукты с клетчаткой, например овощи. Важно, чтобы они были тушеные или приготовленные на пару».

Диетолог обратила внимание, что питание после перенесенной болезни должно быть дробным и с большим количеством витаминов.

«Стоит добавить в рацион витамины С, D и группы B, антиоксиданты, магний, фолиевую кислоту и цинк, — рассказала эксперт. — Питание должно быть полноценным. Из жиров будет полезно употреблять оливковое масло, а также необходимо пить много воды. Если говорить о свежих фруктах, то здесь важно разнообразие, даже в плане цвета, так как каждый пигмент несет определенную функцию, будь то восстановление сосудов головного мозга или слизистой».

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как действенно убрать лишний жир с живота.

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диета коронавирус елена соломатина
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