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В Совфеде объяснили, почему Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ об однополых браках

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:53
Общество
В Совфеде объяснили, почему Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ об однополых браках
Свадебное агентство СПб Skazka project

Москва, 23 июля. Понятие брака как союза мужчины и женщины закреплено в Конституции России, напомнила член Совета Федерации Маргарита Павлова.

Решения межгосударственных органов не могут противоречить основному закону страны, подчеркнула сенатор. Таким образом она прокомментировала решение Европейского суда по правам человека о якобы существующей обязанности РФ обеспечить признание однополых союзов на юридическом уровне.

«Судьи ЕСПЧ преднамеренно двигаются к объявлению однополых «браков» и усыновления детей однополыми парами «правами человека», — заявила Павлова.

ЕСПЧ сознательно выбрал курс на разрушение общечеловеческих представлений о семье, считает член Совфеда. Навязывание мнения о необходимости разрешить союз между лицами одного пола является попыткой подменить государственных законодателей. Это, в свою очередь, посягание на суверенитет государства, пишет «Полит74».

Разрешение однополых браков в России может спровоцировать напряжение в обществе, рассказал заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов.

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однополые браки еспч совфед
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