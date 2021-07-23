В Совфеде объяснили, почему Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ об однополых браках

Москва, 23 июля. Понятие брака как союза мужчины и женщины закреплено в Конституции России, напомнила член Совета Федерации Маргарита Павлова.

Решения межгосударственных органов не могут противоречить основному закону страны, подчеркнула сенатор. Таким образом она прокомментировала решение Европейского суда по правам человека о якобы существующей обязанности РФ обеспечить признание однополых союзов на юридическом уровне.

«Судьи ЕСПЧ преднамеренно двигаются к объявлению однополых «браков» и усыновления детей однополыми парами «правами человека», — заявила Павлова.

ЕСПЧ сознательно выбрал курс на разрушение общечеловеческих представлений о семье, считает член Совфеда. Навязывание мнения о необходимости разрешить союз между лицами одного пола является попыткой подменить государственных законодателей. Это, в свою очередь, посягание на суверенитет государства, пишет «Полит74».

Разрешение однополых браков в России может спровоцировать напряжение в обществе, рассказал заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов.