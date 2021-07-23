ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер к Украине

Страсбург, 23 июля. Европейский суд по правам человека отказался удовлетворить запрос России о применении в отношении Украины мер для обеспечения доступности русского языка в школах и СМИ.

Помимо этого, Москва призывала ЕСПЧ повлиять на официальный Киев с целью прекращения водной блокады Северо-Крымского канала. Однако и в этом правительству было отказано.

Аргументировать свое решение руководство судебного органа решило избитой формулировкой о якобы отсутствии опасности ущерба основному праву.

Ранее ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины. Москва уличила Киев в игнорировании положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.