Первый канал объяснил решение не показывать выход украинцев на открытии ОИ в Токио

Токио, 23 июля. Прямую трансляцию с торжественной церемонии открытия Олимпиады в Токио вел Первый канал. Эфир неожиданно прервался на рекламу перед самым выходом сборной Украины.

В пятницу, 23 июля, в японской столице прошла церемония открытия 32-х летних Олимпийских игр. В рамках шоу состоялось шествие атлетов из стран-участниц. Прямую трансляцию из Токио вел Первый канал.

Внимательные зрители заметили, что редакторы прервали эфир на рекламу, когда на Национальном стадионе должны были появиться украинские спортсмены. Руководство Первого канала пояснило, что в этом решении нет никакого политического подтекста — они выполняли коммерческие обязательства.

«Парад спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр длится около двух часов. Чтобы выполнить все коммерческие обязательства перед партнерами, его нужно иногда прерывать рекламой», — объяснили в пресс-службе канала

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, однако тогда турнир перенесли из-за пандемии. Организаторам не удалось избежать коронавирусных ограничений и этим летом. Впервые за всю историю Олимпиада пройдет без зрителей. В Токио перед началом церемонии открытия началась акция протеста. Недовольные граждане собрались возле Национального стадиона, требуя отменить турнир.