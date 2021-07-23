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Первый канал объяснил решение не показывать выход украинцев на открытии ОИ в Токио
Спорт
Первый канал объяснил решение не показывать выход украинцев на открытии ОИ в Токио
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Токио, 23 июля. Прямую трансляцию с торжественной церемонии открытия Олимпиады в Токио вел Первый канал. Эфир неожиданно прервался на рекламу перед самым выходом сборной Украины.

В пятницу, 23 июля, в японской столице прошла церемония открытия 32-х летних Олимпийских игр. В рамках шоу состоялось шествие атлетов из стран-участниц. Прямую трансляцию из Токио вел Первый канал.

Внимательные зрители заметили, что редакторы прервали эфир на рекламу, когда на Национальном стадионе должны были появиться украинские спортсмены. Руководство Первого канала пояснило, что в этом решении нет никакого политического подтекста — они выполняли коммерческие обязательства.

«Парад спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр длится около двух часов. Чтобы выполнить все коммерческие обязательства перед партнерами, его нужно иногда прерывать рекламой», — объяснили в пресс-службе канала

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, однако тогда турнир перенесли из-за пандемии. Организаторам не удалось избежать коронавирусных ограничений и этим летом. Впервые за всю историю Олимпиада пройдет без зрителей. В Токио перед началом церемонии открытия началась акция протеста. Недовольные граждане собрались возле Национального стадиона, требуя отменить турнир.

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украина япония олимпийские игры первый канал токио олимпиада
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