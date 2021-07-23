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Представитель ВОЗ назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19 в Африке
Весь мир
Представитель ВОЗ назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19 в Африке
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

В третьей волне пандемии COVID-19 в Африке наметился переломный момент. Об этом 22 июля сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моети.

По ее словам, с каждым днем на континенте уменьшается количество новых случаев заражения COVID-19. Только за последнюю неделю уровень заражаемости сократился почти на 2%. Однако говорить о победе над вирусом рано. Пандемия до сих пор бушует в 21 африканской стране.

«Давайте избавимся от иллюзий: третья волна в Африке далека от завершения. Небольшой шаг вперед дает надежду и воодушевляет, однако он не должен скрывать общее положение дел в регионе», — отметила региональный директор ВОЗ.

Она обратила внимание, что Африка продолжает отставать по темпам вакцинации против COVID-19. В настоящий момент число привитого населения на континенте составляет всего около 1,5%.

«Вакцины имеют ключевое значение для спасения жизней и ослабления пандемии, однако мы должны по-прежнему уделять приоритетное внимание контролю заболевания до тех пор, пока не увеличится число вакцинированных», — подчеркнула Моети.

По ее словам, государствам Черного континента следует ускорить иммунизацию населения в 5–6 раз к сентябрю текущего года. Тогда у Африки появится реальный шанс справиться с COVID-19.

Ранее деловой журнал African Business подсчитал убытки местных брендов на фоне пандемии коронавируса.

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африка коронавирус
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