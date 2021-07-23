Дмитрий Журавлев назвал три точки для сближения России и Венгрии

Россия действительно могла бы сблизиться с Венгрией в контексте защиты традиционных ценностей. Об этом ФАН заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя публикацию в газете The Telegraph о цивилизационном «железном занавесе» между ЕС и Венгрией с Польшей.

Журналист британского издания отметил, что по своим ценностям страны Центральной и Восточной Европы занимают более близкую позицию к Москве, чем к Брюсселю. Из-за этого в будущем уровень враждебности этих стран по отношению к России может снизиться.

Комментируя данный тезис, Дмитрий Журавлев обратил внимание, что поляки и венгры — восточноевропейцы, но при этом их никак нельзя назвать пророссийскими.

«Россия могла бы разыграть карту защитницы традиционных ценностей, но только с Венгрией, с которой мы уже движемся с огромной скоростью навстречу друг к другу, — отметил политолог. — С Польшей это сделать невозможно. Как бы парадоксально не звучало, но польские консерваторы — самые последовательные противники России. Они великодержавники, и общего языка мы не найдем. История разная: Венгрия в контрах с Украиной, а Польша — с Россией. Поэтому с венграми мы могли бы договориться».

Журавлев продолжил, что Россия могла бы сблизиться с Венгрией, опираясь на противостояние либеральным ценностям, диктату Брюсселя и украинскому национализму.

«Двести тысяч венгров на Украине, мягко говоря, сильно обижены на украинское правительство», — подчеркнул собеседник ФАН.

Эксперт также дал оценку приведенному в статье заявлению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который спросил, можно ли создать Евросоюз без Венгрии и Польши.

«Нидерландец с венгром — это албанец с чукчей, — провел параллель Журавлев. — Они принципиально разные, не понимают друг друга, в одни и те же слова вкладывая разное содержание. Поэтому с точки зрения Нидерландов, Венгрия и Польша — это не Европа. Это культурологическая позиция, а не политическая».

Политолог подчеркнул, что ЕС нескоро станет гомогенным в плане ценностей.

«Для того, чтобы сделать венгра похожим на голландца, нужно два-три поколения и большие усилия, — заключил эксперт. — Автоматически этого не произойдет».

Ранее Дмитрий Журавлев окончательно лишил Варшаву надежд на остановку «Северного потока — 2».