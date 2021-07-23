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Слезоточивый газ распылили рядом с местом похорон президента Гаити

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:50
Происшествия
Слезоточивый газ распылили рядом с местом похорон президента Гаити
Global Look Press  /  Dal Pozzolo/Spaziani

Порт-о-Пренс, 23 июля. Беспорядки начались в день похорон президента Гаити Жовенеля Моиза. Полиция распылила слезоточивый газ рядом с кладбищем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Неизвестные несколько раз прерывали траурную церемонию, а также забросали камнями служебные автомобили должностных лиц. Также сообщается, что в округе слышны звуки стрельбы.

Моиз был застрелен в собственной резиденции 7 июля. По словам и.о. главы кабмина Клода Жозефа, главу государства пытали перед смертью.

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