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Бузова намекнула на примирение с Давой
Шоу-бизнес
Бузова намекнула на примирение с Давой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 23 июля. Певица и телеведущая Ольга Бузова спровоцировала слухи о воссоединении с рэпером Давидом Манукяном. Пара со скандалами и взаимными обвинениями рассталась в конце января.

Личная жизнь артистов находится под прицелом фанатов после громкого разрыва. Поклонники постоянно ищут намеки на возобновления отношений звезд. На днях Давид Манукян, известный как Дава, опубликовал в соцсети снимок чемодана и попросил подписчиков угадать, куда он отправляется. Конечно же, фолловеры сделали вывод, что рэпер летит в Африку, где проходят съемки нового шоу Бузовой.

Пользователи Сети еще больше убедились в своей правоте, когда увидели новую публикацию звезды «Дома-2» в Instagram. Исполнительница хита «Мало половин» сначала заинтриговала фанатов, рассказав, что в проекте «Звезды в Африке» их ждет неожиданное событие. Затем она выложила фото, на котором показала кольцо на безымянном пальце правой руки. Двусмысленной оказалась и подпись к снимку — «Я буду скучать». Поклонники уверены, что экс-возлюбленные снова вместе, но пытаются скрывать вновь вспыхнувший роман.

Ольга Бузова почти месяц провела в ЮАР. Она стала ведущей нового проекта ТНТ под названием «Звезды в Африке». Съемки шоу уже завершились, о чем певица сообщила в соцсетях.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузова намекнула на примирение с Давой
бузова отношения манукян
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