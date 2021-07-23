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Предложение Столярчука по модерации контента рассмотрят в РКН

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:37
Экономика
Предложение Столярчука по модерации контента рассмотрят в РКН
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 июля. Общественный совет при Роскомнадзоре утвердил план работы на текущий год, в который была включена инициатива главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука.

Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук предложил Роскомнадзору реформировать законодательную базу и внес свое предложение, касающееся улучшения системы модерации контента, который можно увидеть на сетевых площадках.

ОС при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций утвердил на заседании график целей и задач в этом году, включив инициативу Столярчука.

«Я очень рад тому, что совет принял решение рассмотреть мое предложение», — подчеркивает глава медиахолдинга.

Иностранные компании должны модерировать контент в своих филиалах и представительствах на территории России по более отлаженному и эффективному алгоритму, полагает руководитель МГ «Патриот». Сейчас процесс модерации растягивается из-за передачи спорных вопросов экспертам, которые даже не владеют русским языком.

Общественный совет по результатам заседания постановил, что необходимо создать комиссию по защите детей от деструктивного и опасного контента, а также комиссию по защите личных данных.

Медиагруппа «Патриот» ранее расширила число своих партнеров, среди которых оказалось информационное агентство DEITA.RU.

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