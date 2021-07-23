Раскрыта опасность чрезмерного употребления черного кофе

Канберра, 23 июля. Австралийские ученые обнаружили связь между частым употреблением черного кофе и повышенным риском развития деменции в зрелом возрасте.

Исследователи изучили данные 17 702 подопытных, возраст которых от 37 до 73 лет. В результате они выяснили, что у тех участников, кто выпивал более шести чашек кофе в день, риск возникновения возрастной дегенерации мозга на 53% выше. Большое количество кофе также повышает риск инсульта, выяснили специалисты. Исследование опубликовано в журнале MedicalXpress.

Во всем мире старческое слабоумие диагностировано у 50 млн человек, в Австралии такой диагноз ставят ежедневно 250 пациентам. Деменция является второй по значимости причиной смертности в этой стране.

Кофе можно заменить цитрусовыми соками, заявила врач-нутрициолог Анна Белоусова. Хороший бодрящий эффект есть от грейпфрутового, мандаринового и апельсинового соков. Некоторые овощи также обладают стимулирующим эффектом, подчеркнула Белоусова.