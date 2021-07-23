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Лоза выступил против присвоения Юлии Началовой посмертного звания
Шоу-бизнес
Лоза выступил против присвоения Юлии Началовой посмертного звания
facebook.com  /  Юрий Лоза

Москва, 23 июля. Певец и композитор Юрий Лоза на своей странице Facebook заявил, что «квоты не резиновые», а покойной Юлии Началовой «на небесах» ни к чему звание «Заслуженного артиста».

Певица Юлия Началова подала документы на присвоение ей звания заслуженной артистки России в 32 года. Звезда ушла из жизни через шесть лет, так и не получив почетного звания. Недавно ее коллеги выступили с предложением присвоить Началовой звание посмертно. В поддержку инициативы уже выступили Наташа Королева, Эмин Агаларов, солистка группы «Город 312» Ая, участник «Иванушек International» Кирилл Андреев и Сергей Пенкин.

Не солидарен с артистами оказался певец и композитор Юрий Лоза. По мнению автора хита «Плот», Юлии Началовой ни к чему «на небесах» звание «Заслуженного артиста», а вот кто-то своего звания из-за этого может не получить.

«Квоты не резиновые. Я уже писал, что комиссия по присуждению наград и званий должна дать их лишь определенное количество, а желающих – пруд пруди», — объяснил свою позицию Лоза.

Он предложил родственником Началовой подумать о мемориальной доске на доме или как-то по-другому увековечить память певицы. Например, назвать ее именем музыкальный фестиваль, предложил композитор.

Недавно Юрий Лоза подал иск к Первому каналу из-за использования его хита «Плот» на шоу «Голос». Исполнитель требует компенсацию от руководства телеканала в размере 5 миллионов рублей.

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музыка лоза культура звание началова
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