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Более 220 тысяч туристов посетили Марий Эл за последние полгода

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:36
Общество
Более 220 тысяч туристов посетили Марий Эл за последние полгода
pxhere.com

Йошкар-Ола, 23 июля. Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в заседании правительственной комиссии, посвященной вопросам туризма в России.

В мероприятии также принял участие заместитель председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Сейчас туристская активность в Марий Эл демонстрирует заметную тенденцию к постепенному росту, считают власти республики. Этого удалось достичь благодаря круизным теплоходам.

Отдельного внимания заслуживает «дорожная карта» в Моркинском районе. Она пользуется большой популярностью у туристов, отмечает интернет-издание «Медиапоток». За первое полугодие 2021-го Марий Эл посетили более 220 тысяч гостей. Туризм в республике активизировался и благодарю участию в Приволжском федеральном округе «Яркие выходные в Приволжье».

Чтобы защитить путешественников и местных жителей от коронавируса, власти Марий Эл вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Речь идет о работниках сфер обслуживания и общепита. Вакцинироваться предстоит и тем, чья работа предполагает частые контакты с людьми.

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туризм евстифеев марий эл
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