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Космонавт Афанасьев на примере поцелуев объяснил абсурдность полета Ричарда Брэнсона
Технологии
Космонавт Афанасьев на примере поцелуев объяснил абсурдность полета Ричарда Брэнсона
Федеральное агентство новостей  /  Анна Клименко

Кратковременные полеты американских миллиардеров не могут в полном смысле слова считаться космическими. Об этом заявил ФАН советский и российский космонавт, герой СССР Виктор Афанасьев. Особенно много вопросов, по его мнению, вызывает путешествие 70-летнего Ричарда Брэнсона на корабле Unity-22 продолжительностью в один час с подъемом на высоту 90 километров над Землей.

«Некоторые хотят над землей подняться меньше чем на 100 километров, и чтобы считалось, что они космос видели. У меня, конечно, к этому чуть-чуть другое отношение», — пояснил Афанасьев.

Разницу между участием в пилотируемом космическом полете и кратковременным подъемом к границам космоса герой СССР объяснил на примере разных видов поцелуев.

«Мое сравнение, может быть, покажется не таким как нужно. Но вот поцелуй воздушный — это как слетать в космос до 100 километров», — пояснил космонавт, демонстрируя руками тот самый воздушный поцелуй.

При этом настоящий полет в космос, по словам Афанасьева, можно сравнить с длительным супружеским поцелуем.

«Это как настоящий поцелуй — длительный полет продолжительностью хотя бы 6-8 суток. Тогда бы они прочувствовали полную невесомость, была бы возможность посмотреть на Землю» — добавил Афанасьев.

Собеседник ФАН отметил, что современные космические туристы при совершении подобных путешествий окажутся лишены возможности в полной мере насладиться пребыванием в космическом пространстве.

«Когда я летал с Хелен Шарман (первый космонавт из Британии, отправившаяся в космос вместе с Виктором Афанасьевым и Муссой Манаровым в мае 1991 года. — Прим. ФАН), мы вместе с ней шли на спуск, и она заплакала. Я сначала подумал, что она так сильно испугалась, а она объяснила, что плачет, потому что больше этого не увидит. Земля очень красивая из космоса. Ни фото, ни видео этого не передают. Ей было жалко улетать», — пояснил космонавт.

Герой СССР Виктор Афанасьев награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, а также «За личное мужество» по итогам полетов на МКС и орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир». Он совершил 7 выходов в открытый космос общей продолжительностью более 38 часов, а совокупный налет превысил 555 суток.

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космонавт виктор афанасьев ричард брэнсон
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