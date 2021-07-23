Бесчеловечные условия: ООН опубликовала доклад о центрах содержания мигрантов в Ливии

Все большее число мигрантов, пытающихся попасть в Европу из Ливии, перехватывают и возвращают в североафриканскую страну, где размещают в переполненных центрах содержания под стражей. Там они сталкиваются с жестоким обращением, насилием, принудительным трудом, лишением пищи и воды, говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Специалисты беспокоятся о беженцах, пропавших без вести при попытке перебраться через Средиземное море. Они опасаются, что африканцы могли стать жертвами торговцев людьми. С другой стороны, нередки случаи кораблекрушений, когда сотни человек гибнут в холодных водах без шанса на спасение.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее рассказывала про «Африканский сад» в Тунисе, где хоронят мигрантов, вынесенных на берег. Автором идеи выступил простой рыбак, который во время работы нередко вылавливал тела и хоронил их на территории, находящейся в ведении общественной организации «Красного Полумесяца».

Позже его примеру последовал алжирский художник Рашид Кораичи, выкупивший землю в 2,5 тыс. квадратных метров и оборудовавший кладбище. На нем можно встретить десятки табличек с надписями, описывающими место и одежду, в которой найдено тело. Например, «женщина, черное платье, пляж Хашани».

Согласно докладу УКГВ, с января по июнь 2021 года более 14 700 мигрантов перехвачены в море Ливийской береговой охраной и возвращены на африканский пляж, что превышает общее число за весь 2020 год. За последний месяц подобрано около 4500 человек, еще сотни погибли в море.

Медленные темпы восстановления североафриканского государства после многолетнего конфликта и политической нестабильности, а также последствия пандемии для местной экономики негативно влияют на тяжелое положение беженцев. Экстремальные температуры вызвали перебои с электричеством по всей стране. В итоге 6170 человек, находящихся в настоящее время в центрах содержания под стражей, живут в крайне бесчеловечных условиях.

Подробнее об этом рассказала 17-летняя девушка-подросток из Сомали, которая решилась раскрыть бесчинства надзирателей. В интервью с журналистами AP она поделилась, что подвергалась сексуальному надругательству за право сходить в туалет. Правозащитные организации подтверждают ее слова, заявив, что такие преступления происходят во всех исправительных учреждениях североафриканского государства.

pixabay.com/PD /

По данным Международной организации по миграции, большинство задержанных в Ливии — выходцы из Египта, Судана, Нигера, Чада и Нигерии. В 2020 году наибольшее число нелегалов, прибывших в Италию морским путем, оказались жителями Бангладеш, Туниса и Кот-д'Ивуара.

После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и последовавшего за этим хаоса все большее число беженцев используют эту страну в качестве отправной точки в попытке добраться до Европы. Поскольку безопасность границ ЕС становится все более жесткой после миграционного кризиса 2016 года, многие оказываются в затруднительном положении.

«Продолжающиеся выезды из Ливии подчеркивают необходимость создания предсказуемого механизма спасения и высадки на центрально-средиземноморском маршруте с немедленным вступлением в силу и в полном соответствии с международными принципами и стандартами в области прав человека», — говорится в заявлении УКГВ.

Тем не менее пока нет согласованного проекта по предотвращению миграционного потока из Африки в Европу, в ход идут различные миссии. Нередко такие мероприятия завершаются летальным исходом. Наглядным примером может послужить случай в начале июля.

В Сети опубликовано видео, как сотрудники береговой охраны Ливии расстреляли лодку с беженцами во время погони. В результате инцидента никто не пострадал, однако применение огнестрельного оружия получило международную огласку.

Свидетелями нападения стали члены неправительственной организации из Германии Sea-Watch. Они по рации обратились к капитану корабля с требованием прекратить огонь.

Позже судно с мигрантами достигло итальянского острова Лампедуза. Никаких немедленных комментариев по поводу инцидента от береговой охраны Ливии не последовало.