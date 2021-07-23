Минюст России включил "Проект.Медиа" в список нежелательных организаций

, 23 июля. Список иностранных организаций, чья деятельность на территории России признана нежелательной, пополнился американской неправительственной организацией Project Media, Inc.

"Проект.Медиа"1 был включен в реестр нежелательных организаций по решению Минюста России. Полный текст заявления опубликован на сайте министерства.

Также 23 июля списки Минюста России пополнились изданием The Insider2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

1 Генпрокуратура признала одноименную американскую организацию нежелательной на территории РФ.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.