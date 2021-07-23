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Белую медведицу Хатангу привезут в Екатеринбургский зоопарк из Москвы

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:17
Общество
Белую медведицу Хатангу привезут в Екатеринбургский зоопарк из Москвы
pixabay.com  /  Abenakis

Екатеринбург, 23 июля. Спасенную с острова Большевик в Краснодарском крае белую медведицу Хатангу доставят в Свердловскую область.

Животное поселят в Екатеринбургском зоопарке. Сейчас медведица находится на реабилитации в Москве. Ее отправят в Екатеринбург после реконструкции вольера. Хатанга поедет туда в рамках программы «Размножение и сохранение популяции белого медведя» Союза российских зоопарков и аквариумов.

Медведица прибилась к золотодобытчикам на острове Большевик. У нее нет навыков самостоятельной охоты. Животное подкармливали неравнодушные работники. В дикой природе Хатанга выжить не способна. Именно поэтому в конце апреля ее перевезли на реабилитацию в Московский зоопарк.

Пользователи Сети очень любят различные ролики с участием животных. Новосибирский зоопарк решил порадовать своих подписчиков в социальных сетях, опубликовав видео с купанием белого медведя. К тому же в ролике перечислены несколько интересных фактов об этом животном.

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