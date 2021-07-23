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Медведев рассказал, что стоит за давлением США на «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:18
Политика
Медведев рассказал, что стоит за давлением США на «Северный поток — 2»
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 23 июля. Давление американской стороны на «Северный поток — 2» отвечает экономическим интересам Вашингтона, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«СП-2» является важным проектом и де-факто западные политики признают это. Однако устраивают вокруг вопроса реализации трубопровода «ритуальный танец», рассказал Медведев.

По мнению зампредседателя Совбеза страны, негативное отношение США к «СП-2» обусловлено личной выгодой. За позицией противника проекта стоят экономические запросы и недобросовестная конкуренция, подчеркнул Медведев.

Ранее Украина выступила против «Северного потока — 2». Президент страны Владимир Зеленский призвал европейские государства бойкотировать проект.

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Все новости / Политика / Медведев рассказал, что стоит за давлением США на «Северный поток — 2»
россия медведев сп-2
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