Медведев рассказал, что стоит за давлением США на «Северный поток — 2»

Москва, 23 июля. Давление американской стороны на «Северный поток — 2» отвечает экономическим интересам Вашингтона, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«СП-2» является важным проектом и де-факто западные политики признают это. Однако устраивают вокруг вопроса реализации трубопровода «ритуальный танец», рассказал Медведев.

По мнению зампредседателя Совбеза страны, негативное отношение США к «СП-2» обусловлено личной выгодой. За позицией противника проекта стоят экономические запросы и недобросовестная конкуренция, подчеркнул Медведев.

Ранее Украина выступила против «Северного потока — 2». Президент страны Владимир Зеленский призвал европейские государства бойкотировать проект.