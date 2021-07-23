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Риелторы назвали условия ухода недобросовестных застройщиков с рынка
Экономика
Риелторы назвали условия ухода недобросовестных застройщиков с рынка
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 23 июля. Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал, с помощью чего можно добиться полного исчезновения недобросовестных застройщиков с рынка.

Их количество уже заметно уменьшилось за последнее время, уверен эксперт. Минстроем РФ был сформирован широкий спектр ограничений доступа застройщиков на рынок, выяснила Общественная Служба Новостей.

«Уже сейчас правительство может добиться полного исчезновения недобросовестных застройщиков с рынка. Для этого нужно отказаться от эскроу-счетов», — цитирует издание Апрелева.

Он уверен, что нужно уходить от модели переноса рисков на дольщика и сохранить их минимальное количество. Речь идет об обеспечительном платеже размером в 10% от стоимости недвижимости и дальнейшем «подключении» ипотеки.

Покупателям жилья в России ранее объяснили, как застройщики обходят эскроу-счета. Чтобы их не применять, некоторые девелоперы заключают с клиентами договор купли-продажи векселя.

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застройщики риелторы Гильдия
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