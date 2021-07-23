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Лодка с мигрантами из Сирии и Ирака затонула в Эгейском море
Весь мир
Лодка с мигрантами из Сирии и Ирака затонула в Эгейском море
Global Look Press  /  Marios Lolos / Xinhua

Стамбул, 23 июля. В юго-восточной части Эгейского моря затонула лодка с 45 мигрантами. Министерство обороны Турции в своем Twitter-аккаунте сообщило о том, что для оказания помощи людям были развернуты спасательные подразделения

В заявлении ведомства отмечается, что инцидент произошел в 60 милях (100 км) от греческого острова Карпатос. В спасательной операции приняли участие два фрегата и один патрульный самолет, принадлежащие ВМС Турции. Береговая охрана Греции задействована в поисках пропавших.

Источник в греческой полиции сообщил агентству AFP, что 37 человек, в основном из Сирии и Ирака, были спасены, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия. В настоящее время службы пограничной охраны Греции и Турции продолжают поиски еще восьми пропавших.

Опасное путешествие

Нелегальные мигранты из охваченных боевыми действиями стран (в основном Сирии, Ирака, Афганистана) часто используют Турцию в качестве транзитного пункта, чтобы добраться до благополучных государств Европейского Союза (ЕС) через Грецию. Многие из этих людей полагаются на контрабандистов и рискуют своей жизнью, совершая опасные путешествия на переполненных лодках.

С начала 2021 года, по оценкам Международной организации по миграции (МОМ), в Средиземном море погибли 993 человека. Большинство смертей (820) произошло в центральной части акватории: погибшие отправлялись на север из Туниса и Ливии.

Фатальные инциденты происходили и непосредственно у берегов Турции: в этом году там было зафиксировано по меньшей мере шесть смертей. Среди погибших — граждане Сомали, Сьерра-Леоне и Сирии. Пик летальных случаев в этом районе был зафиксирован в 2016 году — тогда при попытке доплыть на резиновой лодке из Турции в Грецию погибло не менее 383 человек.

Соглашение Турции и ЕС

В марте 2016 года Анкара заключила договор с ЕС, по условиям которого сирийцев, появившихся на греческих островах, отправляли в Турцию. Взамен турецкое правительство получало помощь на обустройство беженцев в размере 6 млрд евро.

После этого количество случаев незаконного пересечения границ в регионе упало с 216 тысяч в октябре 2015 года до четырех тысяч в октябре 2016-го.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже давно требует от Евросоюза помощи в решении проблем беженцев и в 2020 году даже угрожал полностью открыть границу, если блок не предоставит дополнительные средства.

В июне 2021 года лидеры ЕС одобрили план выделить Турции еще 3 млрд евро (3,6 млрд долларов) в течение следующих нескольких лет для оказания помощи сирийским беженцам и усиления пограничного контроля. Новый проект финансирования является частью стимулов, которые блок использует, чтобы попытаться сдерживать правительство Эрдогана.

Однако Анкара холодно ответила на это предложение, назвав план «большим заблуждением», которое не решит миграционные проблемы. Турция также призвала ЕС к расширению сотрудничества, чтобы разобраться с данным вопросом на других уровнях.

В целом республика неоднократно заявляла, что хочет пересмотреть сделку 2016 года таким образом, чтобы она отвечала современным реалиям и общим интересам с Европой.

 

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мигранты сирия турция ирак греция эгейское море
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