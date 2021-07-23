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Массовая гибель пчел в Мордовии и Нижегородской области: пасечники подсчитывают ущерб
Общество
Массовая гибель пчел в Мордовии и Нижегородской области: пасечники подсчитывают ущерб
Федеральное агентство новостей  /  Эдуард Ретунский

Саранск, 23 июля. Пасечники из Мордовии и Нижегородской области пожаловались на массовую гибель пчел. Специалисты считают, что виной всему стало распыление агрохимикатов на рапсовых полях в Ромодановском районе Мордовии.

«Моя пасека находится в Починковском районе Нижегородской области. Но с таким встречаюсь впервые. У меня погибло 20 пчелосемей, у соседа — 50. Всего в нашем селе опустели 145 ульев, а вот в Лямбирском районе Мордовии — 363. Пчел нет. Зато рапс будет», — рассказал в беседе с ФАН пчеловод Эдуард Ретунский.

Массовая гибель пчел в Мордовии и Нижегородской области: пасечники подсчитывают ущерб
Федеральное агентство новостей  / Эдуард Ретунский

По словам мужчины, эти поля химикатами обрабатывали и раньше — в вечернее время суток. Однако на утро после сельскохозяйственных работ поведение пчел не тревожило местных пасечников. Погибших насекомых не было, да и медовый урожай радовал.

«Мы, пчеловоды, обратились в полицию и администрацию, отправили в ветстанцию на анализы мертвых особей и обработанные ядом растения. Ответственный за эти процессы агроном не отрицает свою вину. А мы и дальше намерены добиваться возмещения ущерба», — добавил собеседник.

Стоимость одной пчелосемьи весной достигает пяти тысяч рублей. При подсчете убытка во внимание берется количество живых и мертвых пчел в каждом улье, расплод погибших насекомых, перга, мед и воск. Ущерб за один улей может достигать 50 и 60 тысяч рублей.  

Массовая гибель пчел в Мордовии и Нижегородской области: пасечники подсчитывают ущерб
Федеральное агентство новостей  / Эдуард Ретунский

«В Мордовии у нас сейчас подмор пчел в Рузаевском, Лямбирском и Ромодановском районах, еще попал Починковский район Нижегородской области. Агропредприятием допущены стандартные ошибки. Они обработку проводили в дневное время. Главное, были обязаны оповестить как пчеловодов, так и все поблизости живущее население, но не сделали этого. Людям должны были рассказать о препарате, сроке действия и изоляции. Поэтому в зону его действия и попали эти районы. Теперь у нас будет работать комиссия по возмещению ущерба, которая проверит каждую пчелиную семью», — сообщил ФАН председатель правления общественной организации «Мордовский мед» Сергей Юматов.

Ранее ФАН писал об открытии музея пчелы в Мордовии. Несколько объектов создадут в Рузаевском районе для формирования туристкой привлекательности.

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россия мордовия пчеловодство
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