Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 18:27
18:24
Политика
В Госдуме объяснили разочарование главы WADA цветами флага России на форме олимпийцев
18:24
Общество
ВОЗ назвала «доминирующий» штамм COVID-19 на ближайшие месяцы
18:22
Видео
Путин анонсировал беспрецедентные предложения для Японии по Курилам. События дня
18:19
Общество
Власти Ялты обещают полностью устранить последствия потопа до 18 августа
18:18
Политика
Минюст России включил "Проект.Медиа" в список нежелательных организаций
18:17
Экономика
Экономист рассказал, когда доллар утратит значимость на мировом рынке
18:16
Общество
Белую медведицу Хатангу привезут в Екатеринбургский зоопарк из Москвы
18:16
Происшествия
Из-за коммунальных работ перекроют центр Саратова и остановят троллейбусы
18:16
Общество
Массовая гибель пчел в Мордовии и Нижегородской области: пасечники подсчитывают ущерб
18:14
Происшествия
Замглавы МЧС проинспектировали защиту населенных пунктов Екатеринбурга от пожаров
Все новости

В Швейцарии почти 130 человек скончались после прививки от COVID-19

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:13
Происшествия
В Швейцарии почти 130 человек скончались после прививки от COVID-19
wikipedia.org  /  Andrew Bossi

Цюрих, 23 июля. В Швейцарии 128 человек умерли после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

В ведомстве уточнили, что летальные исходы в большей степени связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации.

Специалисты привели данные о 4319 случаях побочных эффектов, которые проявились, предположительно, после применения местных препаратов. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — Moderna. В 76 случаях неизвестно, какой именно препарат был использован.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Швейцарии почти 130 человек скончались после прививки от COVID-19
смерть вакцина швейцария COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru