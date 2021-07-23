В Швейцарии почти 130 человек скончались после прививки от COVID-19

Цюрих, 23 июля. В Швейцарии 128 человек умерли после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

В ведомстве уточнили, что летальные исходы в большей степени связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации.

Специалисты привели данные о 4319 случаях побочных эффектов, которые проявились, предположительно, после применения местных препаратов. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — Moderna. В 76 случаях неизвестно, какой именно препарат был использован.