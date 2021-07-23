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Жалоба России против Украины зарегистрирована ЕСПЧ

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:07
Политика
Жалоба России против Украины зарегистрирована ЕСПЧ
Global Look Press  /  John Edward Linden

Страсбург, 23 июля. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России в отношении Украины.

Обращение стало первым с момента внесения коррективов в действующее российское законодательство о полномочиях прокуратуры. В документе говорится про нарушение украинскими властями Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее заместитель председателя Совфеда РФ Константин Косачев предрек исторические последствия жалобы России в ЕСПЧ. По его словам, решение Москвы должно привести в чувство официальный Киев.

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