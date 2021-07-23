Огонь Олимпийских игр торжественно зажгли в Токио

Токио, 23 июля. Церемония открытия летней Олимпиады подходит к концу в Токио, теннисистка Наоми Осака торжественно зажгла огонь на факеле.

Наоми Осака является бывшей первой ракеткой мира в женском одиночном разряде. Перед зажжением огня на Играх приветственную речь произнес японский император Нарухито. Первый комплект медалей разыграют уже 24 июля.

Олимпийские игры в Токио будут проходить до 8 августа. Российские спортсмены примут участие не под национальным флагом из-за введенных санкций. Болельщики смогут следить за Олимпиадой благодаря работе телеканалов и эфирам в Сети.

Зрителей решили не пускать из-за пандемии коронавируса. Подробную текстовую трансляцию церемонии открытия ОИ-2020 можно прочесть на сайте Федерального агентства новостей.