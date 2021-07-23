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Путин своим указом изменил некоторые флаги кораблей ВМФ РФ

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:01
Армия
Путин своим указом изменил некоторые флаги кораблей ВМФ РФ
mil.ru/  /  Министерство обороны РФ

Москва, 23 июля. Некоторые флаги кораблей Военно-морского флота РФ будут изменены. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщается, документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага.

При этом отдельно в указе президента подчеркивается, что флаг ни при каких обстоятельствах не должен быть спущен перед противником, а сбитое полотнище следует заменять на запасное.

Ранее Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада ко Дню ВМФ РФ. Он пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге.

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