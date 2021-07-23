В Китае рассказали, как российский «Белый лебедь» жестко опозорил пилотов ВВС США

Пекин, 23 июля. Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» смог унизить пилотов американских истребителей, рассказали журналисты из Китая.

Советский Союз во времена холодной войны решил ответить Соединенным Штатам на появление стратегической авиации, создав свой собственный бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского издания New.qq.com. Они подчеркнули, что 1960-е годы стали для СССР пиком развития государства, ввиду чего в этот период у Москвы появилось большое количество передового вооружения, однако остро ощущалась нехватка стратегических бомбардировщиков.

Сотрудникам ОКБ «Туполев» понадобилась свыше десяти лет на создание Ту-160, который впервые поднялся в воздух в конце 1981 года, напомнили китайские эксперты. Они отметили, что свое название самолет получил за характерный белый цвет фюзеляжа. Этот самолет не стоит недооценивать, так как крылатая машина может нести целый арсенал мощного вооружения суммарной массой до 40 тонн, подчеркнули авторы материала. Журналисты уточнили, что бомбардировщик может быть носителем крылатых ракет.

Внушительные характеристики сделали Ту-160 мощным стратегическим бомбардировщиком, оказывающим сдерживающий эффект даже на США, уверены эксперты. Они напомнили о случае, когда истребители ВВС Соединенных Штатов F-35 и F-16 пытались перехватить «Белого лебедя», однако у них ничего не вышло. По словам авторов материала, когда к российской крылатой машине приблизились американские самолеты, пилоты ВКС РФ скорректировали угол крыльев с изменяемой стреловидностью, включили форсаж и стремительно ушли от преследования, оставив коллег из США «глотать пыль». Таким образом россияне смогли жестко опозорить американцев, считают аналитики.

Не так давно китайские эксперты прокомментировали проведенные российскими военными учения в Арктическом регионе, в которых принимали участие Ту-160. По их словам, «Белым лебедям» из России удалось обнаружить значительную брешь в американской обороне, благодаря которой бомбардировщики могут нанести удар по Аляске, даже не входя при этом в зону поражения ПВО США.