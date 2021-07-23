Из-за коммунальных работ перекроют центр Саратова и остановят троллейбусы

Саратов, 23 июля. Из-за ремонта тепловых сетей планируется ограничить транспортное движение в центре города. В субботу и воскресенье несколько участков будут перекрыты для автомобилей, включая улицу Максима Горького.



Также ремонтные работы приведут к тому, что троллейбусы маршрута №3 ходить не будут. Коммунальщики обещают завершить работы к шести утра понедельника.

«Перекрытые участки будут достаточно небольшими, поэтому проблем с объездными дорогами ждать не стоит. Однако нельзя не забывать про ситуацию с пробками, которые и так возникают достаточно регулярно. Одна надежда, что в выходные автомобилисты будут передвигаться не так активно», — рассказал корреспонденту ФАН инспектор ГИБДД Иван Т.

Ранее неудачный разворот женщины-водителя привел к травмам двух детей в Саратовской области. Одна из пострадавших отправлена в больницу.