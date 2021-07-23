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Из-за коммунальных работ перекроют центр Саратова и остановят троллейбусы
Происшествия
Из-за коммунальных работ перекроют центр Саратова и остановят троллейбусы
pskovgorod.ru  /  Администрация Пскова

Саратов, 23 июля. Из-за ремонта тепловых сетей планируется ограничить транспортное движение в центре города. В субботу и воскресенье несколько участков будут перекрыты для автомобилей, включая улицу Максима Горького.

Также ремонтные работы приведут к тому, что троллейбусы маршрута №3 ходить не будут. Коммунальщики обещают завершить работы к шести утра понедельника. 

«Перекрытые участки будут достаточно небольшими, поэтому проблем с объездными дорогами ждать не стоит. Однако нельзя не забывать про ситуацию с пробками, которые и так возникают достаточно регулярно. Одна надежда, что в выходные автомобилисты будут передвигаться не так активно», — рассказал корреспонденту ФАН инспектор ГИБДД Иван Т. 

Ранее неудачный разворот женщины-водителя привел к травмам двух детей в Саратовской области. Одна из пострадавших отправлена в больницу.

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