Диетолог объяснила пользу и вред вегетарианства для людей разного возраста

Москва, 23 июля. Пользу и вред вегетарианской диеты для людей разных возрастов объяснила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

Организм человека не приспособлен к полностью растительной пище, особенно мясо важно для формирующегося организма молодых людей, пояснила врач в эфире «Радио 1».

«Зачастую от мяса отказываются молодые люди. И потом у них начинается анемия и остеопорозы из-за дефицита правильного животного белка», — пояснила диетолог.

Потребность в мясе снижается с возрастом, поэтому после 45 лет можно полностью отказаться от мясных продуктов — это принесет организму пользу. В зрелом возрасте отказ от мяса способствует сохранению молодости, отметила Мойсенко. Вегетарианство в молодости нанесет вред, а в старости является положительным фактором, пояснила врач.

Геронтологи помимо мяса назвали еще несколько продуктов, которые нужно исключить из рациона в зрелом возрасте. Сохранить молодость поможет отказ от алкоголя, сахара и фастфуда. Употребление шашлыков может привести к онкологическим заболеваниям, предупредили специалисты.