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Борис Эйфман осмотрел ход строительства будущего Театра танца

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:20
Общество
Борис Эйфман осмотрел ход строительства будущего Театра танца
Федеральное агентство новостей  / 

Народный артист России и художественный руководитель Академии танца Бориса Эйфмана вместе с друзьями осмотрел ход строительства будущего Дворца танца и арт-парка на проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге.

Осмотр был посвящен 75-летию Эйфмана. После торжественного поздравления представители управления делами президента Российской Федерации и подрядной организации в качестве подарка презентовали Борису Эйфману макет будущего арт-парка и картину Дворца танца. Юбиляр пообещал разместить их в своей академии.

Борис Эйфман осмотрел ход строительства будущего Театра танца
Федеральное агентство новостей  / 

Борис Яковлевич остался доволен уже проведенными работами. Среди приглашенных на осмотр гостей был хореограф и педагог Азарий Плисецкий, который тоже оценил темпы и качество возведения масштабного объекта.

Борис Эйфман осмотрел ход строительства будущего Театра танца
Федеральное агентство новостей  / 

Строительство театра ведется в соответствии с графиком производства работ, утвержденных в рамках контракта. Предполагаемый срок сдачи — IV квартал 2023 года. Из-под здания театра вывезено более 200 тысяч кубических метров грунта, погружено 1520 свай и залита 21 тысяча кубических метров бетона.

Работы ведутся под четким контролем управления делами президента во главе с Александром Колпаковым.

Борис Эйфман осмотрел ход строительства будущего Театра танца
Федеральное агентство новостей  / 

По замыслу Бориса Эйфмана, Дворец танца призван стать не просто театром балета, но и международным центром танцевального искусства. В его стенах будут творчески сосуществовать три балетные труппы, представляющие три века отечественного хореографического искусства.

Появление в нашей стране не имеющего аналогов в мире центра современной балетной жизни, которым станет Дворец танца, позволит выполнить важнейшую культурно-просветительскую миссию.

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Все новости / Общество / Борис Эйфман осмотрел ход строительства будущего Театра танца
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