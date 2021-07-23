Борис Эйфман осмотрел ход строительства будущего Театра танца

Народный артист России и художественный руководитель Академии танца Бориса Эйфмана вместе с друзьями осмотрел ход строительства будущего Дворца танца и арт-парка на проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге.

Осмотр был посвящен 75-летию Эйфмана. После торжественного поздравления представители управления делами президента Российской Федерации и подрядной организации в качестве подарка презентовали Борису Эйфману макет будущего арт-парка и картину Дворца танца. Юбиляр пообещал разместить их в своей академии.

Федеральное агентство новостей /

Борис Яковлевич остался доволен уже проведенными работами. Среди приглашенных на осмотр гостей был хореограф и педагог Азарий Плисецкий, который тоже оценил темпы и качество возведения масштабного объекта.

Федеральное агентство новостей /

Строительство театра ведется в соответствии с графиком производства работ, утвержденных в рамках контракта. Предполагаемый срок сдачи — IV квартал 2023 года. Из-под здания театра вывезено более 200 тысяч кубических метров грунта, погружено 1520 свай и залита 21 тысяча кубических метров бетона.

Работы ведутся под четким контролем управления делами президента во главе с Александром Колпаковым.

Федеральное агентство новостей /

По замыслу Бориса Эйфмана, Дворец танца призван стать не просто театром балета, но и международным центром танцевального искусства. В его стенах будут творчески сосуществовать три балетные труппы, представляющие три века отечественного хореографического искусства.

Появление в нашей стране не имеющего аналогов в мире центра современной балетной жизни, которым станет Дворец танца, позволит выполнить важнейшую культурно-просветительскую миссию.