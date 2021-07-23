Саратовские полицейские спасли тонущую в Волге женщину

Саратов, 23 июля. Жительница города решила поплавать в запрещенном месте и едва не утонула. Ее жизнь спасли неравнодушные полицейские.

Инцидент произошел на реке Волге. Горожанка начала уходить под воду, отплыв на довольно большое расстояние от берега. В какой-то момент она почувствовала себя плохо.

На помощь пострадавшей пришел полицейский патруль, который оказался на месте случайно. Один из работников правоохранительных органов бросился в воду и помог женщине выбраться на сушу. Сейчас здоровью местной жительницы ничего не угрожает.

Еще одного тонущего спасли школьники из Рузы. Они вытащили человека из воды, сообщил сайт 360tv.ru.