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Саратовские полицейские спасли тонущую в Волге женщину

  /   Обновлено: 23 июля 2021 17:46
Общество
Саратовские полицейские спасли тонущую в Волге женщину
wikipedia.org  /  Olegivvit / CC BY 2.5

Саратов, 23 июля. Жительница города решила поплавать в запрещенном месте и едва не утонула. Ее жизнь спасли неравнодушные полицейские.

Инцидент произошел на реке Волге. Горожанка начала уходить под воду, отплыв на довольно большое расстояние от берега. В какой-то момент она почувствовала себя плохо.

На помощь пострадавшей пришел полицейский патруль, который оказался на месте случайно. Один из работников правоохранительных органов бросился в воду и помог женщине выбраться на сушу. Сейчас здоровью местной жительницы ничего не угрожает.

Еще одного тонущего спасли школьники из Рузы. Они вытащили человека из воды, сообщил сайт 360tv.ru.

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