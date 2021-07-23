Три случая заражения птичьим гриппом H5N6 выявили в Гонконге

Гонконг, 23 июля. Три человека заразились вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 на юго-западе Китая.

Один случай заражения обернулся летальным исходом, заявили органы здравоохранения Гонконга со ссылкой на уведомление, полученное от коллег из материкового Китая. Согласно обнародованным данным, скончалась жительница уезда Сюаньхань провинции Сычуань. Она контактировала с птицей. Еще один случай заболевания выявлен в уезде Кайцзян. Медики госпитализировали 57-летнего мужчину. Его состояние оценивается как критическое. К тому же в палате интенсивной терапии находится 66-летний житель города Чунцина.

Заражение птичьим гриппом возможно при контакте с больной птицей. Чтобы не допустить проникновения инфекции в организм, нужно соблюдать ряд рекомендаций. Например, мясо птицы следует готовить при температуре более 70 градусов, а яйца варить или жарить до твердого состояния.