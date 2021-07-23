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Украинцы снова смогут посмотреть сериал «Сваты» на русском языке

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:09
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Общество
Украинцы снова смогут посмотреть сериал «Сваты» на русском языке
Кадр из сериала «Сваты»

Киев, 23 июля. Телеканал «1+1» вернул русскоязычную аудиодорожку сериалу «Сваты» после неудачной экранизации проекта на украинском языке.

С 22 июля в эфире украинского телеканала стали транслировать сериал «Сваты» на языке оригинала, то есть на русском. Руководство группы «1+1 медиа» решило постепенно переводить вещание на родной язык. Юристы группы утверждают, что соблюдаются все действующие на Украине законы.

«В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей», — сообщила пресс-служба телеканала.

На Украине в законную силу 16 июля вступили новые правила. Теперь телеканалы обязаны дублировать все иностранные проекты на родной язык, в том числе русскоязычные фильмы и сериалы.

В Грузии ранее завершились съемки седьмого сезона «Сватов», который станет финальным. Режиссер многоэпизодной киноленты рассказал, когда состоится его премьера.

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