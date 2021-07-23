Концерн «Калашников» адаптирует ракету «Вихрь» к БПЛА «Орион-Э» и вертолетам Ми-28НЭ

Москва, 23 июля. Созданная для ударного вертолета Ка-50 противотанковая ракета «Вихрь» может быть модифицирована для совместимости с другими перспективными носителями такого оружия.

О рассмотрении различных вариантов адаптации ПТУР «Вихрь» к различным моделям российских боевых вертолетов и к беспилотникам сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«В настоящий момент специалисты «Калашникова» рассматривают возможность адаптации «Вихря» для применения на новейших вертолетах Ми-28НЭ, Ми-35П, а также беспилотных летательных аппаратах типа «Орион-Э», — заявили в пресс-службе концерна.

Испытания ракеты «Вихрь» для ее применения вертолетами Ка-50 были успешно завершены в 2018 году, напомнили представители концерна «Калашников».

Ранее стало известно об объемах экспортных поставок военных вертолетов российского производства по итогам 2020 года. О нарастающем отставании США от РФ в области ракетного оружия, что вызывает тревогу американских конгрессменов, информировал «Царьград».