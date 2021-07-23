Живущих на Сахалине иностранцев привьют «Спутником Лайт»

Южно-Сахалинск, 23 июля. Проживающих на Сахалине иностранцев привьют от коронавируса на платной основе, заявил глава областного минздрава Владимир Кузнецов.

В ближайшее время в Сахалинскую область доставят 5000 доз препарата «Спутник Лайт». Из них 2000 предназначено для вакцинации иностранных граждан. Выходцы из других государств, проживающие на Сахалине или Курилах, смогут сделать прививку уже на следующей неделе.

Стоимость вакцинации для иностранного гражданина пока не раскрывается, отмечает сетевое СМИ «Сахалин и Курилы». Специалистам предстоит подсчитать транспортные и логистические затраты на доставку препарата. По данным местного минздрава, в регионе проживают около 19 тыс. иностранных граждан.

«Спутником Лайт» намерены привить и выходцев из других стран, находящихся в Петербурге. По последним данным, желание вакцинироваться изъявили более 15 тыс. иностранцев. Сбор заявок осуществляет Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма.