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Лавров и Педерсен обсудили текущую ситуацию в Сирии на встрече в Москве
Весь мир
Лавров и Педерсен обсудили текущую ситуацию в Сирии на встрече в Москве
ТАСС  /  Терещенко Михаил

Москва, 23 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен 22 июля провели встречу в Москве.

«Состоялось развернутое обсуждение текущей ситуации в Сирии с акцентом на насущные задачи комплексного гуманитарного реагирования с учетом ухудшения социально-экономического положения в стране на фоне пандемии COVID-19. Были также рассмотрены вопросы активизации соответствующих международных усилий, консолидации мирового сообщества вокруг безальтернативности политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса на основе полного восстановления суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР», — говорится в заявлении МИД РФ.

На встрече в Москве собеседники пришли к выводу о необходимости продолжения работы Конституционного комитета без предварительных условий и вмешательства извне. Лавров и Педерсен обменялись мнениями по перспективам продвижения политического процесса в Сирии, как это прописано в резолюции 2254 Совбеза ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что 22 июля состоялись отдельные развернутые консультации Педерсена с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

Лавров и Педерсен обсудили текущую ситуацию в Сирии на встрече в Москве
ТАСС  /  Терещенко Михаил

Вступительное слово

В ходе своей вступительной речи министр иностранных дел России указал на продолжающуюся стабилизацию обстановки «на земле», которая не вполне подкрепляется усилиями международного сообщества по оказанию помощи в решении гуманитарных вопросов, проблем восстановления инфраструктуры, безопасного и комфортного возвращения домой беженцев. Дипломат выразил надежду, что принятие новой резолюции 2585 Совбеза ООН по гуманитарным вопросам, представленной Россией совместно с Китаем, изменит ситуацию к лучшему.

«В этой резолюции четко говорится, что доставка гуманитарных грузов должна осуществляться через линию соприкосновения... Этой же резолюцией предусмотрен конкретный проект, направленный на восстановление электроснабжения, водоснабжения, медицинских и образовательных учреждений. В дополнение к резолюции 2254 для генерального секретаря существует четкий мандат не только претворять все это в жизнь, но и регулярно отчитываться о том, как эти проекты реализуются», — сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что визит спецпосланника генсека ООН — это хорошая возможность обменяться мнениями и обсудить планы на будущее, тем более что в ближайшее время может быть созвано следующее заседание Конституционного комитета.

Представитель всемирной организации в своей речи призвал все заинтересованные стороны сесть за стол переговоров и обсудить меры, которые могут быть направлены на благо Сирии.

«Мы также отмечаем, что экономическая ситуация в Сирии крайне сложная. Девять из десяти человек живут в бедности. Сирия, так или иначе, разделена на три различных района. Все это должно измениться. Но для того, чтобы это изменилось, нам нужно начать с того, как мы конкретно можем осуществить резолюцию 2254 Совета Безопасности», — отметил Педерсен.

Лавров согласился со словами спецпосланника генсека ООН, однако напомнил, что причинами глубокого экономического и социального кризиса в Сирии являются разрушительный военный конфликт, обременительные санкции, в том числе так называемый «Акт Цезаря» США, и полное бездействие со стороны Евросоюза.

Российский дипломат добавил, что Москва рассмотрит любые форматы, которые будут предлагаться, с точки зрения их возможного вклада.

Ранее, 15 марта, спецпосланник генсека ООН заявил, что для урегулирования ситуации в Сирии необходим новый формат. По его мнению, он должен состояться при участии США, России, Ирана, Турции, стран Евросоюза и арабских государств. Тем не менее, по словам Педерсена, о создании такого формата говорить еще рано.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017-м было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Несмотря на это, в отдельных районах страны по-прежнему продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление инфраструктуры Сирии и возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия лавров педерсен
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