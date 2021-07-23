Летние Олимпийские игры-2020 пройдут для российских спортсменов без флага страны и национального гимна. Наши спортсмены выступят в качестве команды Олимпийского комитета РФ. На форме будет аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).

Такие суровые санкции — результат допинговых скандалов. Была даже вероятность, что ни один российский спортсмен не будет допущен до Олимпиады-2020, но Спортивный арбитражный суд (CAS) выбрал менее суровое наказание.

Нужно ли было на таких условиях отправляться в Токио? Ждать ли российским спортсменам предвзятости? На площадке медиацентра «Патриот» 23 июля состоялись очередные общественно-политические дебаты «Слово против слова», посвященные Олимпийским играм.

В споре сошлись президент Федерации спорта инвалидов СПб, генеральный директор Специального олимпийского комитета СПб Сергей Гутников и профессиональный боксер, бронзовый призер чемпионата мира по боксу среди женщин Мария Рейнгардт.

Спортсмены, которые поехали на Олимпиаду в Токио под грузом ограничений, — заранее проигравшие, считает Мария Рейнгардт.

«Олимпиада — это не конец жизни, еще могут быть Олимпиады, а если нет, то много других интересных вещей в жизни. Мне очень жаль, что мы теряем принципы. Я думаю, что нужно было отказаться ехать. С одной стороны, жалко, что на Олимпиаду не попадешь, но в жизни еще много всего интересно», — заявила участница дебатов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Рейнгардт подчеркнула, что система спорта в России рухнула. Несмотря на это, она будет болеть за сборную РФ по боксу. В нее вошли 12 человек, среди них — пять девушек.

Сергей Гутников отметил, что российские спортсмены, несмотря на запрет флага, все равно представляют нашу страну, поскольку выступают под эгидой российского комитета. Он добавил, что РФ должна отправлять на соревнования спортсменов под любым флагом, чтобы они показали свои возможности.

«Наши спортсмены на сегодняшний день — одни из самых сильных в мире по многим видам спорта. Посылать нужно под любым флагом, тем более мы в прошлых играх под нейтральным флагом выступали. Сейчас мы поехали с флагом российского олимпийского комитета, а это уже представительство от России», — объяснил спикер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Генеральный директор Специального олимпийского комитета СПб подчеркнул, что российским спортсменом было нелегко готовиться к Олимпийским играм в условиях пандемии. Мужество и терпение спортсменов помогло им справиться со всеми трудностями, именно поэтому им так необходима поддержка соотечественников.

«Олимпийские игры — это то состязание, которое мотивирует огромное количество людей, чтобы они занималась физической культурой. Если мы будем рассматривать спорт и Олимпийские игры в разрезе подготовки здорового человека с точки зрения его движения, тогда Олимпийские игры обязательно нужны. Ни в коем случае нельзя закрывать международные и любые другие спортивные состязания. Это повод для улучшения качества жизни человека», — объяснил эксперт.

Читателям ФАН путем онлайн-голосования предстоит решить, кто из спикеров был более убедительным. Для этого к статье прикреплен опрос с именами оппонентов. Голосование продлится до 29 июля включительно, а уже в пятницу, 30 июля, будут подведены его итоги.