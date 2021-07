Мэр Портленда решил устроить массовые гуляния вопреки пандемии

Портленд, 23 июля. В Портленде, штат Орегон, в эти выходные пройдет большой праздник, несмотря на пандемию. Об этом сообщил мэр города Тед Уилер на своей официальной странице в Twitter.

You’re invited to Portland’s reopening with Welcome Back to the Heart of Portland! From Friday-Sunday, Portland’s central city will host free live concerts, roller skating, painting, and other fun, family friendly activities. To learn more, go to: https://t.co/XNUZeIDZYy. pic.twitter.com/LcngCnGG2V — Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 22, 2021

Фестиваль называется «Добро пожаловать обратно в сердце Портленда!». Он будет включать бесплатные концерты, ярмарку, катание на роликовых коньках и световые шоу. Приглашение Уиллера посетить фестиваль вызвало волну критики у местных жителей.

«Боже мой, представь, как ты оторван от реальности. Город столкнулся с экологическим и гуманитарным кризисом эпических масштабов, но давайте просто кататься на роликах», — написала пользователь Bonnie_in_PDX.

My god, imagine being this disconnected from reality. Your city is facing an environmental and humanitarian crisis of epic proportions, but my all means let’s all just roller skate. PDX’s shared hatred of city leadership gives me a modicum of hope, though. — Bonnie isn’t short for anything (@Bonnie_in_PDX) July 22, 2021

«Вокруг моего квартала раскинулся палаточный городок из людей, которые остро нуждаются в жилье, лечении от наркомании и пище/воде. Каждое утро и после обеда я проезжаю на велосипеде через подобное. Прополощи мне рот, Уилер», — написал другой житель Джэй Рэйнольдс.

There’s a tent city of human beings curving around my block; they are in dire need of housing, substance abuse treatment, and food/water.

Every morning, and afternoon I bike commute through similar Thunderdomes.

Gargle my taint, Wheeler. — Jay Reynolds Illustration (@stuffedskullcat) July 22, 2021

«Очень крутое мероприятие по суперраспространению, господин мэр. Куда круче, чем уходить в отставку», — прокомментировал пользователь под ником NO! Inc.

Very cool super spreader event, Mr Mayor. Way more cool than resigning. — NO! Inc. (@no_incorporated) July 22, 2021

Пандемия в Орегоне

В марте правительство Орегона объявило режим чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового вируса. Штат находится между Калифорнией и Вашингтоном, где отмечали самую высокую смертность от COVID-19.

На сегодня в Орегоне официально зафиксировано более 214 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее количество смертей составляет 2,8 тыс. — 1,32% от всех заболевших.