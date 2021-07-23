Донбасс сегодня: украинский ЗИЛ взлетел на воздух в зоне ООС, командиры обворовывают ВСУ

Донбасс, 23 июля. Солдаты ВСУ жалуются в минобороны на перебои с поставками продовольствия. Украинский ЗИЛ с боеприпасами взорвался по пути на учения, у Киева потери. Командиры ВСУ расхищают топливо. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки украинские войска обстреляли Донецкую Народную Республику один раз — с применением противотанковых гранатометов. Огонь велся на донецком направлении обороны по району Веселого.

В Луганской Народной Республике зафиксировано два обстрела — с применением ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Под огнем был поселок Желобок. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Украинский ЗИЛ с боеприпасами взлетел на воздух в зоне ООС

Передовые части украинской армии продолжают нести потери в зоне силовой операции, сообщают в донецком управлении народной милиции. Во время передвижения личного состава 2-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ на полигон для занятий по огневой подготовке в одном из грузовиков детонировали боеприпасы. Результатом стало полное уничтожение автомобиля ЗИЛ и тяжелые ранения троих военнослужащих. Причина инцидента — нарушение правил безопасности при перевозке оружия и взрывчатых веществ.

Перебои с поставками продовольствия в ВСУ

Солдаты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии, несущие службу в районе Павлополя на юге Донецкой области, пожаловались на горячую линию минобороны Украины на перебои с поставкой продовольствия. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Для выяснения причин перебоев в бригаду была направлена тыловая комиссия штаба восточной оперативно-тактической группировки.

Причина возникшей проблемы крылась в недостаче горюче-смазочных материалов для заправки грузовой техники. Причина отсутствия ГСМ — его хищение и продажа начальником склада 1-го батальона бригады. Топливо реализовывалось на заправки Мариуполя и его пригородов.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Командиры ВСУ расхищают топливо

По данным луганчан, командир другой — 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады — лично возглавил схему хищения топлива. ГСМ в объеме 20 тонн списано на соревнования, которые прошли с задействованием половины от заявленного количества техники и личного состава.

ВСУ готовят провокации в зоне ООС к приезду министра Венгрии

МИД Украины готовит экскурсию по зоне конфликта для министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. На фоне подготовки визита командование ООС активизировало работу подконтрольных СМИ для производства фейковых сюжетов об «агрессии сепаратистов».

В зону ответственности 79-й бригады прибыла группа офицеров 74-го центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, которые будут координировать деятельность съемочных групп украинских телеканалов. Кроме отечественных, в зоне силовой операции работают и корреспонденты западных информационных агентств — France Press и Deutsche Welle.