Эксперт Макарова рассказала, какая погода ожидается на закрытии МАКС-2021

Москва, 23 июля. Погода в московском регионе ожидается сухой и достаточно ясной в ближайшие выходные. Климатические условия не принесут никаких трудностей участникам авиасалона МАКС-2021.

Соответствующей информацией поделилась главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Благоприятные климатические условия ожидаются на выходные в Москве и Московской области. Следовательно, авиасалон МАКС-2021 завершится при летной погоде. Субъект будет находиться под влиянием антициклона, передает «Радио 1».

Прогнозируется переменная облачность. Ночи будут прохладные, однако ожидается хороший дневной прогрев. По словам эксперта, благодаря антициклону вероятность выпадения осадков минимальна. Международный авиационно-космический салон проходит в Жуковском с 20 по 25 июля текущего года.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее сообщил, что сумма подписанных контрактов в рамках МАКС-2021 превысила 230 млрд рублей. Подобные результаты оказались выше всех ожиданий компании.