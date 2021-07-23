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Пророк-математик Сидик Афган сделал неожиданное предсказание о будущем Украины

  /   Обновлено: 23 июля 2021 17:32
Политика
Пророк-математик Сидик Афган сделал неожиданное предсказание о будущем Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 июля. Город на Украине сыграет решающую роль в построении нового мироздания, говорится в записях легендарного пророка-математика Мохаммада Сидика Афгана.

Сидик Афган вошел в историю как пророк-математик — человек, подруживший эзотерическую и мистическую нумерологию с законами математики. Ему удалось предсказать многие события новейшего времени, начиная с теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и заканчивая государственным переворотом на Украине в 2014. Методика Афгана позволяет с помощью математических подсчетов отследить судьбы целых народов, и Украина играет в его предсказаниях далеко не последнюю роль, рассказывает Pravda.Ru.

Как утверждает афганский мыслитель, в ближайшем будущем мировой порядок претерпит существенные изменения. Точкой отсчета для нового устройства человечества должен стать 2025 год. С этого момента начнется возрождение СССР в новом формате, а центром интеграционных процессов, уверен Сидик Афган, должен стать украинский город Чернигов — именно он окажется духовным центром мира будущего.

Предсказания Сидика Афгана подтвердил другой нумеролог, финалист проекта «Битва экстрасенсов» Григорий Кузнецов. Он согласился, что в будущем ожидается построение новых мировых систем, в том числе сближение держав, ранее считавшихся непримиримыми врагами, восстановление СССР в новом формате и расширение границ России он тоже видит. Единственное, в чем усомнился Кузнецов, — это в том, что отправной точкой для нового миропорядка станет именно Чернигов.

Своими прогнозами на будущее, хоть и не такое отдаленное, поделилась и популярный астролог Элеонора Гинзбург. В беседе с Федеральным агентством новостей Гинзбург перечислила, каким знакам зодиака вскоре повезет в амурных приключениях.

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