Русское географическое общество намерено создать в Дагестане подводный парк кораблей

Махачкала, 23 июля. Русское географическое общество (РГО) планирует создать в дагестанском Дербенте первый в стране подводный парк. Как сообщили ФАН в региональном агентстве по охране культурного наследия, объект позволит ученым и туристам исследовать затонувшие у побережья Каспийского моря корабли.

Обсудить инициативу в Дагестан прибыл заместитель председателя Московского отделения РГО Сергей Фазлуллин. По его словам, специалисты хотят подробно изучить историю Каспия через суда, которые затонули в море и остаются на его дне.

«Для нас это своеобразная капсула, источник информации про конкретный участок времени. Этой информацией интересуются не только ученые, но и туристы», — сказал Фазлуллин.

По мнению специалистов, подводный парк привлечет внимание гостей Дербента. Туристы смогут погружаться в морские глубины в специальных костюмах с аквалангами.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские серфингисты советуют ловить волну именно на пляже в Дербенте. По их мнению, там сложились наиболее благоприятные для этого природные условия.