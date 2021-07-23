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Пассажиров отмененных поездов доставят в Забайкалье самолетами

  /   Обновлено: 23 июля 2021 17:41
Общество
Пассажиров отмененных поездов доставят в Забайкалье самолетами
pixabay.com

Москва, 23 июля. Руководство РЖД приняло решение отправить некоторых пассажиров отмененных поездов на территорию Забайкалья авиарейсами.

Представители РЖД индивидуально работают с каждым пассажиром. На данный момент граждан перевозят на автобусах между поездами, которые находятся с обеих сторон рухнувшего в районе Дунаево моста.

«Некоторые будут отправлены до Благовещенска на самолете», — сказано в сообщении РЖД, опубликованном в Telegram.

Социально значимые грузы на территорию Забайкалья доставят по Байкало-Амурской магистрали. Таким образом они придут в регион в обход зоны ЧС на Транссибирской магистрали.

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