Пассажиров отмененных поездов доставят в Забайкалье самолетами

Москва, 23 июля. Руководство РЖД приняло решение отправить некоторых пассажиров отмененных поездов на территорию Забайкалья авиарейсами.

Представители РЖД индивидуально работают с каждым пассажиром. На данный момент граждан перевозят на автобусах между поездами, которые находятся с обеих сторон рухнувшего в районе Дунаево моста.

«Некоторые будут отправлены до Благовещенска на самолете», — сказано в сообщении РЖД, опубликованном в Telegram.

Социально значимые грузы на территорию Забайкалья доставят по Байкало-Амурской магистрали. Таким образом они придут в регион в обход зоны ЧС на Транссибирской магистрали.