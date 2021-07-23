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Министр обороны Польши поразил граждан страны идеей о размещении танков Abrams в РФ
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Армия
Министр обороны Польши поразил граждан страны идеей о размещении танков Abrams в РФ
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 1st Class Ted Banks

Варшава, 23 июля. Глава польского военного ведомства Мариуш Блащак сделал странное заявление о размещении танков Abrams, которые Варшава намерена закупить у США в количестве 250 машин.

Блащак отвечал на вопрос журналистов о совместимости польской инфраструктуры с тяжелыми американскими танками и сообщил, что бронемашины могут быть расположены в зоне «Брестских ворот» и «Смоленских ворот», его слова приводит издание Gazeta. Странность заявления чиновника заключается в том, что «Брестские ворота» находятся в Белоруссии, а «Смоленские ворота» расположены в России.

Читатели польского издания поразились идеей министра обороны и бурно на нее отреагировали.

«Без сильной авиации и системы ПВО танки будут бесполезны», — заявил один из комментаторов.

Другой гражданин Польши выразил сомнение в необходимости приобретения у США столь крупной партии танков для защиты.

«Он сам не соображает или держит за дураков нас?» — возмутился еще один читатель Gazeta скандальным словам Блащака.

Ранее сообщались подробности о сделке между Варшавой и Вашингтоном на сумму около шести миллиардов долларов США по закупке 250 танков Abrams для польской армии. Сроки размещения четырех тяжелых танковых батальонов в сухопутных частях ВС Польши приводил сайт 360tv.ru.

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сша польша танки
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