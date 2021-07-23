В ОДК назвали условия, при которых готовы сократить свой углеродный след

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) готова работать над сокращением углеродного следа от использования изделий, но при условии сохранения показателей мощности и экономической эффективности. Об этом в интервью ФАН на площадке авиасалона МАКС-2021 заявил руководитель направления «Высокопроизводительные вычисления и цифровые двойники изделий» корпорации Александр Никулин.

«Конечно, мы готовы идти в сторону уменьшения углеродного следа по мере электрификации двигателей, тем более что экологические требования все сильнее и сильнее на нас давят», — пояснил Никулин.

Он добавил, что при проектировании двигателей конструкторы должны учитывать и ряд других факторов.

«Когда создается система требований, на базе которой нужно осуществлять проектирование, безусловно, учитываются в том числе экологические требования. И они зачастую вступают в противоречие с топливной эффективностью, мощностью. Приходится искать конструкторские решения для того, чтобы удовлетворить требования заказчика по мощности, эффективности, а также соблюсти экологические стандарты», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Анна Клименко

Одним из решений, которое в корпорации развивают для того, чтобы быстро адаптироваться под новые экологические стандарты, является технология создания цифровых двойников изделий. Она позволяет использовать специально обучаемую систему из комплекса математических моделей, чтобы создать цифровой образец изделия и предсказать его поведение на всем жизненном цикле. Технология позволяет сократить срок проектирования некоторых типов двигателя в два раза: с 5 до 2,5 лет.

«Технология цифровых двойников изделий получается достаточно универсальной: мы можем менять не только конструкцию, но и базовый принцип, по которому создается двигатель. На ее основе мы можем разрабатывать двигатели, построенные и на других физических принципах. Это не проблема», — добавил Никулин.