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Мексика отправит два корабля с медикаментами на Кубу

  /   Обновлено: 23 июля 2021 17:36
Весь мир
Мексика отправит два корабля с медикаментами на Кубу
Global Look Press  /  Anas Alkharboutli / dpa

Мехико, 23 июля. Власти Мексики отправят два военных корабля с продовольствием и медикаментами на Кубу. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

Объявление главы МИД Мексики было сделано после того, как президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал торговое эмбарго США главной причиной беспорядков на Кубе.

Корабли покинут порт Веракрус в Мексиканском заливе 25 июля. На судах будут доставлены шприцы, медицинский кислород, маски, а также сухое молоко, консервные банки тунца, бобы, мука, растительное масло и бензин. Данные поставки отражают мексиканскую политику «международной солидарности». По словам Эбрарда, государство продолжит обеспечивать гуманитарной помощью страны Латинской Америки и Карибского бассейна для борьбы с пандемией коронавируса.

По сообщению представительницы кабинета мэра Веракруса Марисы Лопес, погрузка продовольствия и медикаментов на военные корабли осуществляется с 22 июля. Подготовка гуманитарной помощи началась в тот же день, когда правительство США объявило о введении санкций против министра обороны и специального подразделения Кубы за их участие в подавлении антиправительственных протестов.

Мексика отправит два корабля с медикаментами на Кубу
Global Look Press  / Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency

Власти центральноамериканской страны обвинили в организации протестов «контрреволюционеров, финансируемых США», которые воспользовались экономическим кризисом, вызванным обусловленным торговым эмбарго, которое длится уже несколько десятилетий.

Волнения на Кубе привели к расколу среди латиноамериканских стран. Мексика во главе с Лопесом Обрадором встала на сторону Кубы, тогда как Чили и Перу призвали коммунистическое правительство разрешить продемократические манифестации.

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