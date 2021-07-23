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Японский император Нарухито открыл летнюю Олимпиаду в Токио

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:01
Спорт
Японский император Нарухито открыл летнюю Олимпиаду в Токио
Global Look Press  /  Johanna Lundberg/Keystone Press Agency

Токио, 23 июля. Император Японии Нарухито официально объявил 32-е летние Олимпийские игры открытыми.

Торжественная церемония проходит 23 июля на Олимпийском стадионе в столице азиатского государства. Она стартовала в 14:00 по московскому времени.

Летние Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Сборная России выступит на турнире под флагом ОКР. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии все соревнования в рамках летних Олимпийских игр пройдут без зрителей.

Ранее делегация РФ вышла на парад в честь открытия ОИ-2020 в Токио. Российская олимпийская команда появилась на арене 77-й по счету после атлетов из Сан-Марино.

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Нарухито спорт ои-2020 церемония открытия
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