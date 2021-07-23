Томми Дорфман из «13 причин почему» объявил себя транс-женщиной

Лос-Анджелес, 23 июля. Звезда сериала «13 причин почему» Томми Дорфман в интервью изданию Time признался, что год назад совершил трансгендерный переход из мужчины в женщину.

Дорфман рассказал, что никогда не ощущал себя «в своем теле». Год назад он решился на «переход», но боялся говорить даже некоторым друзьям, опасаясь их реакции. В последнее время звезда «13 причин почему» стал появляться на улицах Лос-Анджелеса в платьях и юбках. Похоже именно эти переодевания подтолкнули его раскрыть фанатам правду.

Актер отметил, что уже год принимает препараты, поэтому его тело начало немного трансформироваться. В интервью он попросил поклонников обращаться к нему только в женском роде. Однако Дорфман отметил, что не собирается менять имя, ведь мама назвала его в честь своего покойного брата.

«Я рассматриваю сегодняшний день как повторное знакомство с собой как с женщиной, совершив медицинский переход. Каминг-аут всегда воспринимают как большое открытие, но я никогда ничего не скрывала. Сейчас я просто хочу внести ясность: я — трансгендерная женщина. Меня зовут Томми», — заявил звезда.

Томми Дорфман не стал отрицать, что столкнулся с рядом проблем, когда решился на «переход». Оказалось, что актер расстался с мужем Питером Зуркуленом, с которым жил в браке пять лет, после каминг-аута. Однако сложностей в профессии Дорфман не испытывает — он получил женскую роль в фильме Лины Данэм.

В последнее время Голливуд сотрясают откровенные исповеди звезд. В конце июня американская актриса, модель, мать троих сыновей Меган Фокс призналась, что является бисексуалкой — ее тянет к мужчинам и женщинам.