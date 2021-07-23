Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 18:24
18:24
Общество
ВОЗ назвала «доминирующий» штамм COVID-19 на ближайшие месяцы
18:22
Видео
Путин анонсировал беспрецедентные предложения для Японии по Курилам. События дня
18:19
Общество
Власти Ялты обещают полностью устранить последствия потопа до 18 августа
18:18
Политика
Минюст России включил "Проект.Медиа" в список нежелательных организаций
18:17
Экономика
Экономист рассказал, когда доллар утратит значимость на мировом рынке
18:16
Общество
Белую медведицу Хатангу привезут в Екатеринбургский зоопарк из Москвы
18:16
Происшествия
Из-за коммунальных работ перекроют центр Саратова и остановят троллейбусы
18:16
Общество
Массовая гибель пчел в Мордовии и Нижегородской области: пасечники подсчитывают ущерб
18:14
Происшествия
Замглавы МЧС проинспектировали защиту населенных пунктов Екатеринбурга от пожаров
18:11
Политика
Медведев рассказал, что стоит за давлением США на «Северный поток — 2»
Все новости

Томми Дорфман из «13 причин почему» объявил себя транс-женщиной

  /   Обновлено: 23 июля 2021 17:21
Шоу-бизнес
Томми Дорфман из «13 причин почему» объявил себя транс-женщиной
Global Look Press  /  F. Sadou/AdMedia

Лос-Анджелес, 23 июля. Звезда сериала «13 причин почему» Томми Дорфман в интервью изданию Time признался, что год назад совершил трансгендерный переход из мужчины в женщину.

Дорфман рассказал, что никогда не ощущал себя «в своем теле». Год назад он решился на «переход», но боялся говорить даже некоторым друзьям, опасаясь их реакции. В последнее время звезда «13 причин почему» стал появляться на улицах Лос-Анджелеса в платьях и юбках. Похоже именно эти переодевания подтолкнули его раскрыть фанатам правду.

Актер отметил, что уже год принимает препараты, поэтому его тело начало немного трансформироваться. В интервью он попросил поклонников обращаться к нему только в женском роде. Однако Дорфман отметил, что не собирается менять имя, ведь мама назвала его в честь своего покойного брата.

«Я рассматриваю сегодняшний день как повторное знакомство с собой как с женщиной, совершив медицинский переход. Каминг-аут всегда воспринимают как большое открытие, но я никогда ничего не скрывала. Сейчас я просто хочу внести ясность: я — трансгендерная женщина. Меня зовут Томми», — заявил звезда.

Томми Дорфман не стал отрицать, что столкнулся с рядом проблем, когда решился на «переход». Оказалось, что актер расстался с мужем Питером Зуркуленом, с которым жил в браке пять лет, после каминг-аута. Однако сложностей в профессии Дорфман не испытывает — он получил женскую роль в фильме Лины Данэм.

В последнее время Голливуд сотрясают откровенные исповеди звезд. В конце июня американская актриса, модель, мать троих сыновей Меган Фокс призналась, что является бисексуалкой — ее тянет к мужчинам и женщинам.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Томми Дорфман из «13 причин почему» объявил себя транс-женщиной
актер голливуд каминг-аут томми дорфман 13 причин почему
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru