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Администрация Ростова расторгает контракты с перевозчиками в одностороннем порядке
Общество
Администрация Ростова расторгает контракты с перевозчиками в одностороннем порядке
avtobus.spb.ru  /  Официальный сайт ГУП

Ростов-на-Дону, 23 июля. Администрация города расторгла контракт в одностороннем порядке с перевозчиком, который отказался устранить нарушения.

В пресс-службе мэрии пояснили, что решение вступило в силу 23 июля и теперь ООО «Авто-Сити», которое обслуживало три муниципальных маршрута: № 60, № 60а и № 12 пополнит список реестра недобросовестных поставщиков. 

«Если перевозчики не будут соблюдать правила, прописанные в контрактах, мы будем действовать жестко и безапелляционно», — заявил директор городского дептранса Христофор Ермашов.

В мэрии уверены, городской транспорт должен быть надежным и безопасным. Поэтому до нового конкурса на заключение контрактов место «Авто-Сити» займет временный перевозчик.

В городской администрации отмечают, что после недавней проверки, которая проходила по транспортным предприятиям города, было выявлено 6 компаний-нарушителей. Пять из них замечания устранили. 

Ранее ФАН сообщал, что на Дону в ближайшие четыре года появится новая интеллектуальная транспортная система. Она коснется создания центра управления, умных светофоров и видеофиксации, к которым добавится возможность контроля пассажиропотока и регулировки движения. Проект обойдется в 890 млн рублей.

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ростов-на-дону перевозки городской транспорт
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