Администрация Ростова расторгает контракты с перевозчиками в одностороннем порядке

Ростов-на-Дону, 23 июля. Администрация города расторгла контракт в одностороннем порядке с перевозчиком, который отказался устранить нарушения.

В пресс-службе мэрии пояснили, что решение вступило в силу 23 июля и теперь ООО «Авто-Сити», которое обслуживало три муниципальных маршрута: № 60, № 60а и № 12 пополнит список реестра недобросовестных поставщиков.

«Если перевозчики не будут соблюдать правила, прописанные в контрактах, мы будем действовать жестко и безапелляционно», — заявил директор городского дептранса Христофор Ермашов.

В мэрии уверены, городской транспорт должен быть надежным и безопасным. Поэтому до нового конкурса на заключение контрактов место «Авто-Сити» займет временный перевозчик.

В городской администрации отмечают, что после недавней проверки, которая проходила по транспортным предприятиям города, было выявлено 6 компаний-нарушителей. Пять из них замечания устранили.

Ранее ФАН сообщал, что на Дону в ближайшие четыре года появится новая интеллектуальная транспортная система. Она коснется создания центра управления, умных светофоров и видеофиксации, к которым добавится возможность контроля пассажиропотока и регулировки движения. Проект обойдется в 890 млн рублей.