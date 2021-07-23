Киевские радикалы борются против возведения мемориала в Бабьем Яру



Украинские националисты развернули кампанию против создания мемориала «Бабий Яр» в память о десятках тысяч евреев, расстрелянных бандеровцами в ходе Второй мировой войны. Их тактика — критиковать уже согласованный проект мемориала под предлогом, что он «русский», и продвигать свой, который никогда не будет реализован. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Накануне в Украинском доме в Киеве прошел брифинг по поводу возведения мемориала «Бабий Яр» (это урочище, где в годы Второй мировой были расстреляны десятки тысяч евреев). Участниками брифинга стали киевские националисты: экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, лидеры порошенковского «Руха опору капитуляции» Иосиф Зисельс, Михаил Басараб и др.

Они обратились к СМИ с жалобой: мол, власти против возведения мемориального комплекса. И правда: на днях Киевская горадминистрация отказала радикалам в проведении общественных слушаний по проекту «Бабий Яр». Вятрович сообщил, что заявка была оформлена по всем правилам и даже собрала более 2,5 тысячи подписей «неравнодушных киевлян».

«Неравнодушными» на Украине принято называть ультраправых, регулярно устраивающих протесты. При этом общественностью здесь не считаются оппозиционеры, пророссийские украинцы и сторонники УПЦ. А пророссийскими проектами называют все, что не нравится радикалам и неонацистам.

«Мы видим системное наступление со стороны России. Обидно, что нет поддержки украинского проекта, власть мешает его реализации и продвигает российский проект. Странно, когда украинские власти реализуют российские сценарии празднования годовщины расстрелов в Бабьем Яру. Мы надеемся на поддержку неравнодушных граждан, — заявил Вятрович. — Российские миллиардеры, финансирующие свой проект мемориала, попали под санкции Украины и США. Кроме того, этот проект опасен для Украины самим своим содержанием».

wikipedia.org / Wlodzimierz wiatrowycz

«Украинский проект — очень деликатный, он не предусматривает застройки в тех местах, где шли на смерть люди или куда сбрасывали потом их трупы. Российский же проект — больше игровой, он финансируется олигархами из РФ, что само по себе недопустимо. К тому же один из приоритетов русского проекта — раскрытие темы коллаборации местного населения с Третьим рейхом во время Холокоста», — озабоченно подчеркнул Михаил Басараб.

По ходу брифинга у корреспондента ФАН порой создавалось впечатление, что спикеры не совсем понимают, что они говорят и где находятся. Здравомыслящим людям не пришло бы в голову назвать мемориал Холокоста «игровым», а годовщину расстрелов — «празднованием».

Нынешний шум вокруг мемориала объясняется просто: в июле исполняется 80 лет с начала массовых казней в Бабьем Яру, совершенных украинскими полицаями под руководством нацистов. Ключевой момент в том, что на Украине категорически не хотят признавать исторический факт: сами немецкие фашисты не убили в Бабьем Яру ни одного еврея, все это — дело рук коллаборантов из ОУН-УПА1 (запрещена в РФ). Кроме того, националисты отрицают идею создания синагоги на Кирилловском кладбище в Бабьем Яру. Они считают ее потенциально опасной для международного имиджа Украины.

Сейчас в стране есть два проекта возведения мемориала. Первый — проект частного благотворительного фонда, созданного бизнесменами из Израиля, Украины и РФ. Мемориал должен быть создан по типу Музея Холокоста в Нью-Йорке. В числе спонсоров — крупные российские бизнесмены Герман Хан и Михаил Фридман, из-за чего украинские наци и называют проект российским (хотя его также финансируют олигарх Виктор Пинчук, экс-президент Польши Александр Квасьневский и мэр Киева Виталий Кличко).

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Согласно проекту, мемориал должен включать в себя музей, архив, синагогу, церковь, мечеть, библиотеку и исследовательский центр. Его оценочная стоимость — 100 млн долларов, эти средства уже собраны. Главным направлением работы мемориального центра должно стать развитие онлайн-проектов по биографиям жертв Бабьего Яра, а также создание визуального архива. В рамках проекта уже работают инсталляция «Зеркальное поле» и аудиоинсталляция «Дорога скорби», где через динамики звучат имена расстрелянных евреев.

Второй проект — бюджетный, запущенный при президентстве Петра Порошенко в 2016 года. Его оценочная стоимость — 40 млн долларов, но эти деньги не собраны. Проект разработал Институт истории НАН Украины. По оценке тех, кто его видел, на деле он окажется, скорее, мемориалом ОУН-УПА, то есть памятником палачам, а не жертвам геноцида. Ранее в Бабьем Яру режим Порошенко уже установил небольшой памятник ОУН-УПА, выгравировав на нем имена полицаев, «погибших за независимость Украины».

Именно второй проект и лоббируют экс-глава Института нацпамяти Вятрович, националист Сергей Стерненко, сын лидера УПА Романа Шухевича Богдан и лидеры «Руха опору капитуляции».

Первый проект национал-радикалы называют «российской аннексией Бабьего Яра» и добиваются того, чтобы торпедировать его и продвинуть свой — тот самый, денег на который нет и не будет.

Опыт «испарения» мемориальных средств у националистов есть, о чем наглядно говорит история с музеем Майдана. Как и многие проекты, начатые при Порошенко, он находился в центре коррупционной схемы. Музей в Киеве должны были открыть еще в 2019 году, но к моменту сдачи объекта на его месте оказались лишь строительный вагончик, куча досок и большой флаг Украины.

Выделенные из госбюджета на музей 120 млн гривен нагло разворовали. Как выяснило следствие, их перевели на счета фирм-однодневок, которые вскоре исчезли. Когда украинские правоохранители пришли с обысками к директору музея Игорю Пошивайло, то сразу же начался вой в соцсетях и СМИ со стороны порохоботов и радикалов, мол, силовики покусились на святое.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

В итоге история с музеем заглохла. Сегодня радикалы хотели бы, чтобы с мемориалом в Бабьем Яру получилось примерно то же самое.

Как заявил СМИ директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, «некоторые организации, имитируя мнение всей еврейской общины Украины, препятствуют возведению мемориала в Бабьем Яру».

«Поэтому высок риск того, что этот мемориальный комплекс не будет построен никогда. Отношение к Холокосту, геноциду и антисемитизму — один из признаков морального здоровья нации, цивилизованности государства. То, что происходит на Украине с глорификацией военных преступников, — признак морального разложения общества, глубоких проблем, препятствующих интеграции Украины в мировое сообщество. Стране нужно определиться, на чьей она стороне: тех, кто создавал лагеря смерти и газовые камеры, или это страна, которая вместе с другими нациями победила нацизм. Мы — потомки палачей или мы — те, кто спасли мир и цивилизацию?» — заявил Долинский.

Глава Украинского еврейского комитета напомнил, что всплеск антисемитизма в стране произошел не на ровном месте, а власти, СМИ и гражданское общество вообще отрицают эту проблему.

«В 2020-м Антидиффамационная лига США по итогам всемирного исследования поставила Украину на второе место в Европе по уровню антисемитизма. В ответ местные радикалы заявили, что АДЛ — московские агенты, они продались ФСБ. А когда 52 американских сенатора направили в Киев петицию, требуя остановить рост антисемитизма и осудить нацистских коллаборантов, то местные «патриоты» закричали о том, что законодателей США купили. Чтобы сбить антисемитские настроения на Украине, нужно отменить национальную политику памяти, а также закон о декоммунизации, принятый в апреле 2015-го», — отметил Долинский.

Активность украинских нацистов в торпедировании проекта мемориала постоянно нарастает. Порошенко, Вятрович и компания понимают, что времени у них осталось совсем немного, ведь мемориал в Бабьем Яру планируют открыть в 2023 году. Так что в самое ближайшее время решится, быть мемориалу или не быть, в случае, если режим Зеленского опять прогнется под националистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.